Оцени, как Надаль выиграл у Федерера сходку у сетки в финале «РГ»-2011

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Теннис

Безумный розыгрыш в исполнении Гаудио – им он запустил камбэк с 0:2 в финале «РГ»-2004 против Кориа

Не вытащи аргентинец то очко, счет в сете стал бы 5:4. И что произошло бы дальше?