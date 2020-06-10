20 лет назад Пирс выиграла «Ролан Гаррос» – эта победа стала для француженок первой за 33 года

Группа В (Трамп) и А (Г. Уилсон)
Италия
Второй титул ТБШ для экс-третьей ракетки мира.
Культовый момент.
Полный матч – на Eurosport 1 и Eurosport Player 7 июня.
Немного парижской магии от Рафы.
Взрослый поступок совсем юной спортсменки.
Ну и отличная подача на титул в матче против Робина Содерлинга впридачу.
В том году Рафа завоевал в Париже седьмой титул.
Роджер был в огне после трех поражений от серба подряд.
Роджер Федерер – Томми Хаас, 4-й круг «Ролан Гаррос»-2009 (видео)
Швейцарку утешала ее мама.