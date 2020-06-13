Онлайн. Вторая часть
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Summer Adria Tour. Второй день
Немец находится в отличной форме.
Обычно очень серьезный австриец слегка покуражился на турнире Adria Tour.
Блестящая игра Александра Зверева в обороне.
В Сербии подрастает достойное поколение.
Второй титул ТБШ для экс-третьей ракетки мира.
Культовый момент.
Полный матч – на Eurosport 1 и Eurosport Player 7 июня.
Немного парижской магии от Рафы.
Взрослый поступок совсем юной спортсменки.
Ну и отличная подача на титул в матче против Робина Содерлинга впридачу.