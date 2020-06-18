Ровно год назад Пэр и Тсонга устроили футбол посреди теннисного матча

«Мастерс»-2019. 1/4 финала
Неудивительно, что за последние 22 года французы выиграли два чемпионата мира по футболу и ни одного «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.
Не все кейсы были доказаны.
Браво, Дастин!
Волшебный мир тенниса возвращается.
Доминик творит красоту на Adria Tour.
Шикарная перестрелка болгарина и австрийца на грунте.
Немец находится в отличной форме.
Обычно очень серьезный австриец слегка покуражился на турнире Adria Tour.
Блестящая игра Александра Зверева в обороне.
В Сербии подрастает достойное поколение.