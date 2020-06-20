Звереву сорвало крышу – он ради забавы выбил мяч на околоземную орбиту в матче с Чиличем

Ultimate Tennis Show. Третий день
Второй этап
Все посмеялись, но только не Марин.
Немец был хорош, но грек еще лучше.
Неудивительно, что за последние 22 года французы выиграли два чемпионата мира по футболу и ни одного «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.
Не все кейсы были доказаны.
Браво, Дастин!
Волшебный мир тенниса возвращается.
Доминик творит красоту на Adria Tour.
Шикарная перестрелка болгарина и австрийца на грунте.
Немец находится в отличной форме.
Обычно очень серьезный австриец слегка покуражился на турнире Adria Tour.