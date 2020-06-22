Пэр выпустил демонов на корт в матче с Берреттини: выбил мяч, швырнул ракетку и избил сетку

ATP 250 Аделаида. Финал
Эпизод 2
Чемпионат мира-2019. Пятый день
Француз известен своей импульсивностью, но даже такое за гранью.
Но финала не будет – его отменили из-за болезни Димитрова.
Саша никак не мог сосредоточиться.
Андрей справился в трех сетах.
Все посмеялись, но только не Марин.
Немец был хорош, но грек еще лучше.
Неудивительно, что за последние 22 года французы выиграли два чемпионата мира по футболу и ни одного «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.
Не все кейсы были доказаны.
Браво, Дастин!
Волшебный мир тенниса возвращается.