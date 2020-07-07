Растренированный Тим с колоссальным трудом дожал какого-то Рууда

«Мастерс»-2019. Шанхай. Финал
Доминик победил 7:5, 7:6(4).
Отличный розыгрыш.
Француз известен своей импульсивностью, но даже такое за гранью.
Но финала не будет – его отменили из-за болезни Димитрова.
Саша никак не мог сосредоточиться.
Андрей справился в трех сетах.
Все посмеялись, но только не Марин.
Немец был хорош, но грек еще лучше.
Неудивительно, что за последние 22 года французы выиграли два чемпионата мира по футболу и ни одного «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.
Не все кейсы были доказаны.