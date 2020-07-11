Браун исполнил хитрейшую подачу – Попырин опоздал с рывком и чуть не растянулся на корте

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Теннис

Ровно год назад Пэр и Тсонга устроили футбол посреди теннисного матча

Неудивительно, что за последние 22 года французы выиграли два чемпионата мира по футболу и ни одного «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.