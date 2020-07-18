18-летний Синнер поделил на ноль Баутисту-Агута

Champions Berlin. Мужчины. Хард. Полуфинал
Welsh Open-2020. Полуфинал
Чемпионат Норвегии. Девятый тур
Юниор, за которым стоит последить.
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила чешку Петру Квитову – матч из-за дождя провели в зале.
Русский теннисист Карен Хачанов проиграл в двух партиях.
Репортеры держатся на почтительном расстоянии.
Мощь!
К счастью, испанец не травмировался, хотя мог.
Неизвестно, будет ли готова немка к рестарту сезона.
Грек сыграет с Маттео Берреттини.
Немец – хедлайнер выставочного турнира в академии Патрика Муратоглу.
Доминик победил 7:5, 7:6(4).