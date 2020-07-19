18-летний итальянец был быстр и дерзок, но все-таки Тим на опыте затащил

Финал
The Players Championship. 1/2 финала
Чемпионат Швеции. Девятый тур
Чемпионат Норвегии. Девятый тур
Доминик в двух сетах обыграл Янника Синнера.
Теннисистка из Латвии уверенно победила украинку в Берлине.
Юниор, за которым стоит последить.
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила чешку Петру Квитову – матч из-за дождя провели в зале.
Русский теннисист Карен Хачанов проиграл в двух партиях.
Репортеры держатся на почтительном расстоянии.
Мощь!
К счастью, испанец не травмировался, хотя мог.
Неизвестно, будет ли готова немка к рестарту сезона.
Грек сыграет с Маттео Берреттини.