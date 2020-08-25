Автограф Вавринки на лбу и точное попадание Надаля в топ-5 забавных моментов US Open-2019

Мужчины. Гонка на время
US Open-2019. Мужчины. 1/4 финала
Готовимся к новому турниру, вспоминая старый.
Повезло, что на пути ракетки не оказался болбой.
Австриец был крайне плох не только на подаче, но и на приеме – выиграл только два очка в геймах Филиппа.
Первая ракетка мира прошел в третий круг, где сыграет в теннис с Теннисом Сандгреном.
Тяжелый первый сет и легчайший второй.
Даниил победил в двух сетах Маркоса Джирона.
Русский теннисист неудачно стартовал в Америке.
Карен возобновил сезон победой.
Андрей зря времени не терял во время простоя.
Выстрелы, после которых мяч едва попадал в кадр.