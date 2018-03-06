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WTA отменит вечеринку, предваряющую Уимблдон. Больше никаких теннисисток в платьях
Преступление против тенниса.
Инсайдер Бен Ротенберг опубликовал информацию, которая расстроит всех поклонников тенниса, особенно женского.
«На случай, если вы уже распланировали календарь мероприятий на лето. Передают, что WTA отменит ежегодную гламурную вечеринку в Лондоне, предваряющую Уимблдон.
В мировом спорте это событие больше всех напоминало выпускной вечер», – написал Ротенберг.
Пресс-служба WTA пока не подтвердила эту информацию. Уимблдонская вечеринка была одним из самых популярных событий сезона, а фотографии теннисисток мгновенно разлетались по интернету.
- Уимблдон-2018 стартует 2 июля.
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