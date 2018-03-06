WTA отменит вечеринку, предваряющую Уимблдон. Больше никаких теннисисток в платьях

Инсайдер Бен Ротенберг опубликовал информацию, которая расстроит всех поклонников тенниса, особенно женского.

«На случай, если вы уже распланировали календарь мероприятий на лето. Передают, что WTA отменит ежегодную гламурную вечеринку в Лондоне, предваряющую Уимблдон.

В мировом спорте это событие больше всех напоминало выпускной вечер», – написал Ротенберг.

Пресс-служба WTA пока не подтвердила эту информацию. Уимблдонская вечеринка была одним из самых популярных событий сезона, а фотографии теннисисток мгновенно разлетались по интернету.

Уимблдон-2018 стартует 2 июля.

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