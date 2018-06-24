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Екатерина Макарова будет защищать титул на Уимблдоне в паре с Верой Звонаревой, а не с Весниной

Макарова будет защищать титул на Уимблдоне в паре со Звонаревой, а не с Весниной
Eurosport

15 мин. назад

Поправилась одна, заболела другая.

Воссоединение Елены Весниной и Екатерины Макаровой в Лондоне не произойдет. Веснина пропустит Уимблдон-2018 из-за травмы колена.

В отсутствие Елены Макарова поедет защищать титул в паре с Верой Звонаревой, передает Tennis.life.

  • Макарова и Веснина выступили на «Ролан Гаррос»-2018 с другими партнерами из-за проблем со здоровьем у Екатерины – до последнего момента не было известно, поедет ли она в Париж.
  • Макарова и Веснина выиграли «Ролан Гаррос»-2013, US Open-2014, золото Олимпиады-2016 в Рио и Уимблдон-2017.
  • После «Ролан Гаррос» Елена и Екатерина возглавили парный рейтинг.

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