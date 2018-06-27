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Мария Шарапова посеяна под 24-м номером на Уимблдоне, Серена Уильямс – 25-я

Шарапова посеяна под 24-м номером на Уимблдоне, Серена – 25-я
Eurosport

2 ч. назад

Хоть где-то Маша обошла Серену.

Стали известны номера посева у мужчин и женщин на одном из четырех турниров «Большого шлема» – Уимблдоне-2018.

У мужчин первым номером посева стал швейцарец Роджер Федерер, вторым – испанец Рафаэль Надаль, третьим – хорват Марин Чилич.

Первая у женщин – румынка Симона Халеп, вторая – датчанка Каролин Возняцки, третья – испанка Гарбин Мугуруса.

Русская теннисистка Мария Шарапова получила при посеве 24-й номер, американка Серена Уильямс – 25-й. Несмотря на то, что Серена в данный момент находится на 183-м месте в рейтинге WTA, она попала в число сеяных из-за новых правил, введенных на Уимблдоне.

  • Первая ракетка России Дарья Касаткина посеяна под 14-м номером, Анастасия Павлюченкова – под 30-м.
  • Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.

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