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Франко Скугор / Доминик Ингло - Майк Брайан / Джек Сок

Уимблдон Мужские пары - 12 июля 2018

Это Теннис, и это Уимблдон! Следите за матчем Франко Скугор / Доминик Ингло – Майк Брайан / Джек Сок на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 12 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Франко Скугор / Доминик Ингло и Майк Брайан / Джек Сок, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.