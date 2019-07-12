Полуфиналист Уимблдона мячом разбил сопернику голову в кровь
Это не Рафа, не Роджер и не Новак, и даже не Баутиста-Агут.
Полуфиналист Уимблдона в парном разряде Равен Клаасен во время матча получил сильный удар в голову.
Клаасен выступал в дуэте с Майклом Венусом против Роберта Фара и Хуан Себастьяна Кабаля. Мяч прилетел спортсмену в голову в начале четвертого сета. У 36-летнего южноафриканского теннисиста даже пошла кровь.
- Клаасен и Венус проиграли и вылетели с турнира.
- Фара и Кабаль сыграют в финале против Николя Маю и Эдуара Роже-Васслана.
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