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Полуфиналист Уимблдона мячом разбил сопернику голову в кровь

Полуфиналист Уимблдона мячом разбил сопернику голову в кровь
Eurosport

1 час назад

Это не Рафа, не Роджер и не Новак, и даже не Баутиста-Агут.

Полуфиналист Уимблдона в парном разряде Равен Клаасен во время матча получил сильный удар в голову.

Клаасен выступал в дуэте с Майклом Венусом против Роберта Фара и Хуан Себастьяна Кабаля. Мяч прилетел спортсмену в голову в начале четвертого сета. У 36-летнего южноафриканского теннисиста даже пошла кровь.

  • Клаасен и Венус проиграли и вылетели с турнира.
  • Фара и Кабаль сыграют в финале против Николя Маю и Эдуара Роже-Васслана.

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