03.07.18 - All England Lawn Tennis and Croquet Club
Х. Дель ПотроХуан Мартин Дель Потро
Не ранее
13:00
П. ГожовчикПетер Гожовчик
Уимблдон Мужчины • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Хуан Мартин Дель Потро - Петер Гожовчик
Уимблдон Мужчины - 3 июля 2018

Это Теннис, и это Уимблдон! Следите за матчем Хуан Мартин Дель Потро – Петер Гожовчик на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 3 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Хуан Мартин Дель Потро и Петер Гожовчик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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