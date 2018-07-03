Онлайн

Хуан Мартин Дель Потро - Петер Гожовчик

Уимблдон Мужчины - 3 июля 2018

Это Теннис, и это Уимблдон! Следите за матчем Хуан Мартин Дель Потро – Петер Гожовчик на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 3 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Хуан Мартин Дель Потро и Петер Гожовчик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.