02.07.18 - Court 16
Р. БеранкисРичардас Беранкис
Не ранее
13:30
М. МакдональдМаккензи Макдональд
Уимблдон Мужчины • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Ричардас Беранкис - Маккензи Макдональд
Уимблдон Мужчины - 2 июля 2018

Это Теннис, и это Уимблдон! Следите за матчем Ричардас Беранкис – Маккензи Макдональд на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 2 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Ричардас Беранкис и Маккензи Макдональд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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