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Роджер Федерер опередил Джимми Коннорса и установил рекорд мужского тенниса по победам на траве

Федерер опередил Коннорса и установил рекорд мужского тенниса по победам на траве
Eurosport

3 мин. назад

Со швейцарцем невозможно тягаться на его любимом покрытии.

Роджер Федерер обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге Уимблдона – 6:3, 7:5, 6:2.

Этот матч стал для Федерера 200-м на травяном покрытии; 175 из них завершились победой Роджера. Таким образом, он установил рекорд для мужского тенниса по победам на траве, сообщает TennisNow.

Предыдущее высшее достижение принадлежало американцу Джимми Коннорсу, который выступал в 1972-1996 годах и выиграл 174 из 208 матчей на траве.

  • В следующем раунде Федерер сыграет с французом Адрианом Маннарино.
  • Роджер 8 раз побеждал на Уимблдоне.

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