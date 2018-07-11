Роджер Федерер впервые за 7 лет проиграл матч, в котором взял 2 стартовых сета

Первая ракетка Уимблдона Роджер Федерер, проиграв в 1/4 финала турнира Кевину Андерсону, впервые за 7 лет уступил встречу, в которой вел 2-0 по сетам.

Последний раз такое произошло на US Open-2011, когда в полуфинале Роджер проиграл Новаку Джоковичу.

В полуфинале Андерсон встретится с Джоном Изнером. Для американца это дебют в четверке сильнейших ТБШ.

Федерер – восьмикратный победитель английского мэйджора.

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