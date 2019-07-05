Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над скандальным австралийцем Ником Кирьосом во втором круге Уимблдона.

«В общих чертах был очень позитивный первый сет. Трудное начало второго. Но потом я вернулся. Думаю, что немного потерял концентрацию после 4:3. Но рад, что я смог выиграть эти тай-брейки. Это матч второго тура. Не полуфинал или финал. Это просто матч второго тура. Трудный соперник для второго раунда. Честно говоря, он тот, с кем я меньше всего хотел бы столкнуться на этой стадии.

Конечно, такие победы помогают, потому что я провел несколько часов на корте. Я играл под давлением – должен был показать хороший теннис. Я смог найти способ пройти дальше. Теперь у меня впереди еще один сложный противник – Тсонга. Каждый матч тяжелый. У меня сложная сетка», – цитирует 33-летнего Надаля «Чемпионат».

Испанец выиграл у Кирьоса в четырех сетах со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (5), 7:6 (3).

В третьем круге соперником Надаля станет француз Жо-Вильфрид Тсонга.

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