Бывшая 52-я ракетка мира австриец Вернер Эшауэр рассказал, что ему предлагали сдать матч против Рафаэля Надаля.

Инцидент произошел перед первым кругом Уимблдона-2007. «Поначалу я подумал, что это шутка, и предложил ему спросить Надаля, потому что это помогло бы мне больше. После мне пришло в голову, что кто-то просто решил меня проверить», – приводит слова 45-летнего экс-теннисиста Salzburger Nachrichten.

Еще Вернер рассказал о случае, произошедшем в 2016 году. Он тренировал Юргена Мельцера, и тому через социальные сети предложили деньги за проигрыш в финале «Челленджера» – он выиграл и доложил об инциденте.

Надаль выиграл матч У Эшауэра со счетом 6:2, 6:4, 6:1.

В финале того турнира Рафа уступил Федереру.

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