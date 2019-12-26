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Экс-52 ракетка мира рассказал, что ему предлагали деньги за проигрыш Надалю на Уимблдоне

Экс-52 ракетка мира рассказал, что ему предлагали деньги за проигрыш Надалю на Уимблдоне
Eurosport

58 мин. назадОбновлено 50 мин. назад

Интересно, в курсе ли был сам Рафа?

Бывшая 52-я ракетка мира австриец Вернер Эшауэр рассказал, что ему предлагали сдать матч против Рафаэля Надаля.

    Инцидент произошел перед первым кругом Уимблдона-2007. «Поначалу я подумал, что это шутка, и предложил ему спросить Надаля, потому что это помогло бы мне больше. После мне пришло в голову, что кто-то просто решил меня проверить», – приводит слова 45-летнего экс-теннисиста Salzburger Nachrichten.

    Еще Вернер рассказал о случае, произошедшем в 2016 году. Он тренировал Юргена Мельцера, и тому через социальные сети предложили деньги за проигрыш в финале «Челленджера» – он выиграл и доложил об инциденте.

    • Надаль выиграл матч У Эшауэра со счетом 6:2, 6:4, 6:1.
    • В финале того турнира Рафа уступил Федереру.

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