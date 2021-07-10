Новак Джокович рассказал о проблемах с желудком, из-за которых у серба возникли проблемы в полуфинальной игре Уимблдона.

«Последние несколько дней я испытывал проблемы с желудком и легкое головокружение. Это мешало мне во время игры с Шаповаловым, у меня не было той же реакции, которая обычно бывает у меня при приеме. Возможно, я съел что-то плохое, может, это просто эмоции, может, какие-то другие вещи – не знаю точно. Знаю, что в воскресенье буду в порядке, это главное», – сказал Джокович на пресс-конференции.

В финале Новак Джокович сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, которого месяц назад обыграл в 1/4 «Ролан Гаррос».

Серб вышел в седьмой финал на Уимблдоне и поборется за шестой титул.

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