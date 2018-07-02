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Екатерина Александрова - Виктория Азаренко

Уимблдон Женщины - 2 июля 2018

Это Теннис, и это Уимблдон! Следите за матчем Екатерина Александрова – Виктория Азаренко на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 2 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Екатерина Александрова и Виктория Азаренко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.