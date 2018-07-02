Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Анна-Каролина Шмидлова - Кристина Младенович
Уимблдон Женщины - 2 июля 2018
Это Теннис, и это Уимблдон! Следите за матчем Анна-Каролина Шмидлова – Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 2 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Анна-Каролина Шмидлова и Кристина Младенович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет