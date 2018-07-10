10.07.18 - Centre Court
Д. КасаткинаДарья Касаткина
Не ранее
15:00
А. КерберАнжелик Кербер
Уимблдон Женщины • 1/4 финала
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Дарья Касаткина - Анжелик Кербер
Уимблдон Женщины - 10 июля 2018

Это Теннис, и это Уимблдон! Следите за матчем Дарья Касаткина – Анжелик Кербер на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 10 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Дарья Касаткина и Анжелик Кербер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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Руслан Хрипун
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Всем привет! Даша Касаткина ворвалась в четвертьфинал Уимблдона, где встретится с немкой Анжелик Кербер. Счет в противостояниия – 3-3, кто вырвется вперед?

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