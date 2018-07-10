Онлайн

Дарья Касаткина - Анжелик Кербер

Уимблдон Женщины - 10 июля 2018

Это Теннис, и это Уимблдон! Следите за матчем Дарья Касаткина – Анжелик Кербер на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 10 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Дарья Касаткина и Анжелик Кербер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.