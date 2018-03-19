«Это все еще сеть старых хороших мальчиков». Навратилова обвинила BBC в сексизме из-за гонорара

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова обвинила BBC в сексизме, после того как выяснилось, что за работу на Уимблдоне она получает в 10 раз меньше, чем ее коллега Джон Макинрой.

«Это стало шоком, потому что Макинрой зарабатывает не менее 150 000 фунтов. Я получаю около 15 000 фунтов стерлингов за Уимблдон, и если Джон не сделает целую кучу вещей за пределами Уимблдона, он получит в 10 раз больше денег. Это все еще сеть хороших старых мальчиков. Мужские голоса ценятся больше, чем женские», – цитирует Навратилову Sport360.

В BBC Sport ответили, что Джон и Мартина выполняют разные роли в команде, и роль Макинроя другого масштаба: «Они просто несопоставимы. Плата Джона отражает это, пол не является фактором определения гонорара».

За прошлогодний турнир Макинрой появился в эфире около 30 раз, Навратилова – 10.

Мартина Навратилова – 18-кратная чемпионка турниров серии Большого шлема в одиночном разряде.

Джон Макирой побеждал на шлемах 7 раз.

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