Серена Уильямс разгромила Викторию Томову и прошла в третий круг Уимблдона

Сеяная под 25 номером на Уимблдоне Серена Уильямс обыграла во втором круге Викторию Томову из Болгарии со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 3 минуты.

Серена выполнила 3 эйса, допустила 3 двойных и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Соперница настреляла 1 эйс, 2 двойные и ни разу не отобрала подачу Уильямс.

Счет в противостоянии теннисисток стал 1-0 в пользу Серены.

В третьем круге американка сразится с победителем пары Татьяна Мария (Германия) – Кристина Младенович (Франция).

Уильямс – семикратная победительница Уимблдона.

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