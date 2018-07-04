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Серена Уильямс разгромила Викторию Томову и прошла в третий круг Уимблдона

Серена разгромила Томову и прошла в третий круг
Eurosport

1 час назад

Спокойная победа фаворитки.

Сеяная под 25 номером на Уимблдоне Серена Уильямс обыграла во втором круге Викторию Томову из Болгарии со счетом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 3 минуты.

Серена выполнила 3 эйса, допустила 3 двойных и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Соперница настреляла 1 эйс, 2 двойные и ни разу не отобрала подачу Уильямс.

Счет в противостоянии теннисисток стал 1-0 в пользу Серены.

  • В третьем круге американка сразится с победителем пары Татьяна Мария (Германия) – Кристина Младенович (Франция).
  • Уильямс – семикратная победительница Уимблдона.

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