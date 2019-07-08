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Уимблдон Женщины
Одиночный разряд | 4-й раунд
Э.Свитолина
VS
П.Мартич
8 июля 2019 г.
Начало после 12:00
Матч
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