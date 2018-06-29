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Новак Джокович и Энди Маррей попали в половину Рафаэля Надаля на жеребьевке Уимблдона

Джокович и Маррей попали в половину Надаля на жеребьевке Уимблдона
Eurosport

3 ч. назад

Роджеру Федереру достались Григор Димитров и Марин Чилич.

29 июня в Лондоне состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда Уимблдона-2018. Экс-первые ракетки мира Новак Джокович и Энди Маррей попали в нижнюю половину сетки к Рафаэлю Надалю.

Потенциальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Роджер ФедерерКевин Андерсон

Марин Чилич – Григор Димитров

Доминик Тим/Новак Джокович – Александр Зверев

Хуан Мартин дель Потро/Энди Маррей – Рафаэль Надаль

Уже в первом раунде Димитров сойдется с трехкратным чемпионом «Шлемов» Стэном Вавринкой.

Михаил Южный сыграет в первом раунде с Иво Карловичем, Даниил Медведев – с Борной Чоричем, Евгений Донской – с Филиппом Кольшрайбером, Карен Хачанов – с Давидом Феррером,

  • Уимблдон-2018 стартует 2 июля.
  • Федерер – действующий обладатель трофея.

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