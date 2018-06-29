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Новак Джокович и Энди Маррей попали в половину Рафаэля Надаля на жеребьевке Уимблдона
Роджеру Федереру достались Григор Димитров и Марин Чилич.
29 июня в Лондоне состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда Уимблдона-2018. Экс-первые ракетки мира Новак Джокович и Энди Маррей попали в нижнюю половину сетки к Рафаэлю Надалю.
Потенциальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Роджер Федерер – Кевин Андерсон
Марин Чилич – Григор Димитров
Доминик Тим/Новак Джокович – Александр Зверев
Хуан Мартин дель Потро/Энди Маррей – Рафаэль Надаль
Уже в первом раунде Димитров сойдется с трехкратным чемпионом «Шлемов» Стэном Вавринкой.
Михаил Южный сыграет в первом раунде с Иво Карловичем, Даниил Медведев – с Борной Чоричем, Евгений Донской – с Филиппом Кольшрайбером, Карен Хачанов – с Давидом Феррером,
- Уимблдон-2018 стартует 2 июля.
- Федерер – действующий обладатель трофея.