Новак Джокович и Энди Маррей попали в половину Рафаэля Надаля на жеребьевке Уимблдона

29 июня в Лондоне состоялась жеребьевка мужского одиночного разряда Уимблдона-2018. Экс-первые ракетки мира Новак Джокович и Энди Маррей попали в нижнюю половину сетки к Рафаэлю Надалю.

Потенциальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Роджер Федерер – Кевин Андерсон

Марин Чилич – Григор Димитров

Доминик Тим/Новак Джокович – Александр Зверев

Хуан Мартин дель Потро/Энди Маррей – Рафаэль Надаль

Уже в первом раунде Димитров сойдется с трехкратным чемпионом «Шлемов» Стэном Вавринкой.

Михаил Южный сыграет в первом раунде с Иво Карловичем, Даниил Медведев – с Борной Чоричем, Евгений Донской – с Филиппом Кольшрайбером, Карен Хачанов – с Давидом Феррером,

Уимблдон-2018 стартует 2 июля.

Федерер – действующий обладатель трофея.

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