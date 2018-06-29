Мария Шарапова и Серена Уильямс попали в разные половины при жеребьевке Уимблдона

29 июня в Лондоне состоялась жеребьевка женского одиночного разряда Уимблдона-2018. Потенциальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Симона Халеп – Петра Квитова

Гарбинье Мугуруса – Каролин Гарсия

Слоан Стивенс – Каролина Плишкова

Каролин Возняцки – Элина Свитолина

В первом круге Мария Шарапова сыграет с соотечественницей Виталией Дьяченко. В третьем ее может ждать Алена Остапенко, в четвертом – Петра Квитова.

Серена Уильямс стартует матчем с Аранчей Рус, Элина Свитолина – с Татьяной Марией. Американка и украинка могут пересечься в третьем раунде.

Виктория Азаренко в первой игре встретится с Екатериной Александровой, а уже в следующем матчей ей, скорее всего, достанется Каролина Плишкова.

Первая ракетка России Дарья Касаткина начнет турнир матчем с Яной Фетт. В четвертом круге ее может ждать Гарбинье Мугуруса.

Уимблдон-2018 стартует 2 июля.

В 2017 году победу в Лондоне одержала Мугуруса.

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