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Мария Шарапова и Серена Уильямс попали в разные половины при жеребьевке Уимблдона

Шарапова и Серена попали в разные половины при жеребьевке Уимблдона
Eurosport

3 ч. назад

Зато уже в третьем раунде пойдут громкие вывески.

29 июня в Лондоне состоялась жеребьевка женского одиночного разряда Уимблдона-2018. Потенциальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Симона ХалепПетра Квитова

Гарбинье Мугуруса – Каролин Гарсия

Слоан Стивенс – Каролина Плишкова

Каролин ВозняцкиЭлина Свитолина

В первом круге Мария Шарапова сыграет с соотечественницей Виталией Дьяченко. В третьем ее может ждать Алена Остапенко, в четвертом – Петра Квитова.

Серена Уильямс стартует матчем с Аранчей Рус, Элина Свитолина – с Татьяной Марией. Американка и украинка могут пересечься в третьем раунде.

Виктория Азаренко в первой игре встретится с Екатериной Александровой, а уже в следующем матчей ей, скорее всего, достанется Каролина Плишкова.

Первая ракетка России Дарья Касаткина начнет турнир матчем с Яной Фетт. В четвертом круге ее может ждать Гарбинье Мугуруса.

  • Уимблдон-2018 стартует 2 июля.
  • В 2017 году победу в Лондоне одержала Мугуруса.

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