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Мария Шарапова и Серена Уильямс попали в разные половины при жеребьевке Уимблдона
Зато уже в третьем раунде пойдут громкие вывески.
29 июня в Лондоне состоялась жеребьевка женского одиночного разряда Уимблдона-2018. Потенциальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Гарбинье Мугуруса – Каролин Гарсия
Слоан Стивенс – Каролина Плишкова
Каролин Возняцки – Элина Свитолина
В первом круге Мария Шарапова сыграет с соотечественницей Виталией Дьяченко. В третьем ее может ждать Алена Остапенко, в четвертом – Петра Квитова.
Серена Уильямс стартует матчем с Аранчей Рус, Элина Свитолина – с Татьяной Марией. Американка и украинка могут пересечься в третьем раунде.
Виктория Азаренко в первой игре встретится с Екатериной Александровой, а уже в следующем матчей ей, скорее всего, достанется Каролина Плишкова.
Первая ракетка России Дарья Касаткина начнет турнир матчем с Яной Фетт. В четвертом круге ее может ждать Гарбинье Мугуруса.
- Уимблдон-2018 стартует 2 июля.
- В 2017 году победу в Лондоне одержала Мугуруса.