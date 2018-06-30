Уимблдон-2018 снова на Eurosport. Теперь – с комментариями Андрея Кузнецова

Турнир

На уимблдонских кортах уже завершился квалификационный турнир, а это значит, что глобальный старт уже совсем скоро. 2 июля фанаты со всего мира напрявят взгляды на Лондон, чтобы насладиться главным травяным турниром сезона.

Серена УильямсGetty Images

По традиции соперничество лучших теннисистов планеты продлится в течение двух недель и завершится 15 июля мужским финалом. В тот же день в Москве состоится решающий матч за футбольный Кубок мира.

Трансляции

Телеканалы Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport Gold покажут сотни часов тенниса практически в режиме нон-стоп. Берите отпуск на работе, потому что ваше новое рабочее место – диван и телевизор перед ним.

Более того, Eurosport 1 специально для зрителей из России покажет матчи лучших российских теннисистов в прямом эфире.

Вместе с онлайн-сервисом Eurosport Player телеканалы охватят 18 кортов Уимблдона – все, что не покажет телевизор, вы увидите в интернете. Оформляйте подписку на ru.eurosportplayer.com и смотрите теннис на гаджете или ноутбуке в любое время и в любом месте. Первые семь дней подписки – бесплатно.

Фавориты

Роджер Федерер и Гарбинье Мугуруса приедут на Уимблдон в статусе действующих чемпионов, поэтому очевидно – они и есть главные фавориты соревнований. В мужской части сетки отличные шансы побороться за титул имеет вечно опасный Марин Чилич. Нельзя забывать про молодых и дерзких Александра Зверева, Доминика Тима и Ника Кирьоса, а также первую ракетку мира и двукратного триумфатора турнира Рафаэля Надаля. Неизвестно, чего ожидать от восстановившегося после травмы Энди Маррея и уже вкатившегося в сезон Новака Джоковича – эти парни могут выстрелись в любой момент.

Роджер Федерер и Гарбинье МугурусаGetty Images

У женщин рейд за титулом возглавит лучшая теннисистка сезона Симона Халеп. К ней примкнут хозяйка кортов Джоанна Конта, а еще улыбчивая и эмоциональная Каролин Возняцки. Обязательно нервы фаворитам взвинтят Мария Шарапова и Серена Уильямс, но вряд ли кто-то удивится, если на трофей посягнет кто-то из постсоветской тройки – Элина Свитолина, Алена Остапенко или звездочка из России Дарья Касаткина.

Мужская сетка Уимблдона

Женская сетка Уимблдона

Потери

Самая большая фамилия, которая не приедет на Уимблдон в этом году, конечно же, Томаш Бердых. Чех снялся за несколько недель до старта турнира, сославшись на проблемы со спиной. Не будет и финалиста Australian Open из Кореи Хён Чона. Главная потеря для России – отсутствие Андрея Рублева, который не выступает с апреля и пропустит второй крупный турнир подряд. Из игроков топ-100 стоит еще выделить Жо-Вильфрида Тсонга – француз не играет очень давно и отказался от поездки в Великобританию.

Андрей РублевGetty Images

В женской сетке наибольшие потери понесла Россия, и это касается парного разряда. Елена Веснина и Екатерина Макарова должны были защитить прошлогодний титул, но этому не суждено сбыться: Веснина из-за проблем со здоровьем снялась, поэтому ее мы не увидим ни в одиночке, ни в привычном дуэте.

Шоу

Обворожительные ведущие снова разожгут эфир Eurosport. Эксперты Eurosport Барбара Шетт и Матс Виландер несколько раз в день будут выходить в прямой эфир и обсудят самое важное – никаких шаблонов, сплошная импровизация.

А еще прямо с места событий будет работать команда Eurosport Россия – вместе с ними расстояние до Лондона уменьшится с нескольких тысяч километров до вытянутой руки: ежедневные интервью с теннисистами и болельщиками, сюжеты из-за кулис Уимблдона, развлекательные и познавательные рубрики, а также многое другое.

Следите за нашими соцсетями – каждый день мы будем выходить в эфир с лайвчатами, тренировками теннисистов и прогулками по самым спортивным локациям Уимблдона.

Хайлайты матчей, нарезки лучших ударов дня и другие важнейшие моменты турнира смотрите в видеоразделе на сайте Eurosport.

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Комментаторы

Андрей КузнецовGetty Images

Бум! В команде комментаторов Eurosport зведный новичкок: экс-первая ракетка России Андрей Кузнецов дебюирует в новом качестве на Eurosport! В понедельник и субботу его напарницей станет Екатерина Бычкова.

Прямо с Уимблдона на связь выйдут комментаторы Владас Ташев и Максим Янчевский.

Из московской студии будут работать Александр Метревели и Анна Дмитриева, Анна Чакветадзе и Илья Геец.

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