«Какой счет в матче Франция – Аргентина?» Маррей на пресс-конференции думал не о Уимблдоне

Двукратный чемпион Уимблдона Энди Маррей не вовремя пришел на пресс-конференцию по поводу старта мэйджора. В это время в Нижнем Новгороде Аргентина и Франция определяли первого четвертьфиналиста ЧМ-2018.

– Не могу поверить, что пропускаю этот матч. Какой там сейчас счет? 4:2 или где-то так?

– 3:2 в пользу Франции.

– О, Боже. Может, мне просто уйти? Уже 4:2? Ну... хорошо.

Маррей – двукратный олимпийский чемпион, победитель US Open-2012, Уимблдона-2013 и Уимблдона-2016.

Франция победила Аргентину со счетом 4:3 и вышла на Уругвай, разобравшийся с Португалией (2:1).

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