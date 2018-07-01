Getty Images
Симона Халеп: «Все говорили, что я не выиграю «Большой шлем». Сейчас я вижу, что все успокоились»
Хейтерам больше нечего сказать.
Румынка Симона Халеп рассказала о том, как изменилась ее жизнь после победы на «Ролан Гаррос».
«Не думаю, что теперь на меня будут давить сильнее, чем раньше. До «Ролан Гаррос» давление было серьезным: все говорили, что я не способна выиграть «Большой шлем» из-за ментальной слабости. Но теперь у меня есть «Большой шлем». Люди осознали, что если ты не бросаешь попытки, если ты работаешь, улучшаешь слабые моменты в игре, ты сможешь добраться до своей мечты.
Так что сейчас я вижу, что все успокоились. Конечно, теперь меня чаще просят об автографах и фотографиях. В моей стране все немного сошли с ума. Но я наслаждаюсь этим», – приводит слова Халеп официальный сайт WTA.
- 9 июня Халеп выиграла в финале «Ролан Гаррос» у американки Слоан Стивенс – 3:6, 6:4, 6:1.
- В первом круге Уимблдона Халеп сыграет с японкой Куруми Нарой.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте