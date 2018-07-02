Eurosport
Матчи Роджера Федерера, Серены Уильямс, Элины Свитолиной и другие игры первого дня Уимблдона
Главный травяной турнир года готов стартовать.
Центральный корт
Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Душан Лайович (Сербия) – начало в 15:00 (мск)
Варвара Лепченко (США) – Каролин Возняцки (Дания, 2)
Стэн Вавринка (Швейцария) – Григор Димитров (Испания, 6)
Роджер ФедерерGetty Images
Корт №1
Донна Векич (Хорватия) – Слоан Стивенс (США, 4) – начало в 15:00 (мск)
Лиам Броади (Великобритания) – Милош Раонич (Канада, 13)
Аранта Рус (Нидерланды) – Серена Уильямс (США, 25)
Корт №2
Марин Чилич (Хорватия, 3) – Йосихито Нисиока (Япония) – начало в 13:30 (мск)
Йоханна Ларссон (Швеция) – Винус Уильямс (США, 9)
Гаэль Монфис (Франция) – Ришар Гаске (Франция, 23)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Татьяна Мария (Германия)
Корт №3
Сэм Куэрри (США, 11) – Джордан Томпсон (Австралия) – начало в 13:30 (мск)
Айла Томлянович (Австралия) – Мэдисон Киз (США, 10)
Джон Изнер (США, 9) – Янник Маден (Германия)
Коко Вандевеге (США, 16) – Катерина Синякова (Чехия)
Корт №12
Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – начало в 13:30 (мск)
Даниил Медведев (Россия) – Борна Чорич (Хорватия, 16)
Норберт Гомбош (Словакия) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8)
Светлана Кузнецова (Россия) – Барбора Стрыцова (Чехия, 23)
Светлана КузнецоваGetty Images
Корт №18
Люка Пуй (Франция, 17) – Денис Кудла (США) – начало в 13:30 (мск)
Екатерина Александрова (Россия) – Виктория Азаренко (Белоруссия)
Стефанос Циципас (Греция, 31) – Грегур Баррер (Франция)
Юлия Гёргес (Германия, 13) – Моника Пюиг (Пуэрто-Рико)
Корт №4
Евгения Родина (Россия) – Антония Лоттнер (Германия) – начало в 13:30 (мск)
Гильермо Гарсия (Испания) – Гастао Элиаш (Португалия)
Малек Жазири (Тунис) – Джаред Дональдсон (США)
Тереза Смиткова (Чехия) – Виктория Томова (Болгария)
Корт №5
Питер Полански (Канада) – Деннис Новак (Австрия) – начало в 13:30 (мск)
Луксика Кумкхум (Тайланд) – Бернарда Пера (США)
Джон-Патрик Смит (Австралия) – Андреас Сеппи (Италия)
Леся Цуренко (Украина) – Тимеа Бабош (Венгрия)
Корт №6
Александра Дулгеру (Румыния) – Кристина Плишкова (Чехия) – начало в 13:30 (мск)
Петра Мартич (Хорватия) – Екатерина Макарова (Россия)
Джон Миллман (Австралия) – Стефано Травалья (Италия)
Вера Лапко (Белоруссия) – Кристина Макхэйл (США)
Екатерина МакароваGetty Images
Корт №7
Жиль Мюллер (Люксембург) – Майкл Ммо (США) – начало в 13:30 (мск)
Александра Крунич (Сербия) – Мэдисон Бренгл (США)
Райан Харрисон (США) – Роберто Карбаллес (Испания)
Виктория Голубиц (Швейцария) – Онс Жабер (Тунис)
Корт №8
Мона Бартель (Германия) – Янина Викмайер (Бельгия) – начало в 13:30 (мск)
Камила Джорджи (Италия) – Анастасия Севастова (Латвия)
Юки Бхамбри (Индия) – Томас Фаббиано (Италия)
Раду Албот (Молдова) – Пабло Каррено (Испания, 20)
Корт №10
Сергей Стаховский (Украина) – Жоау Соуза (Португалия) – начало в 13:30 (мск)
Яфань Ван (Китай) – Анастасия Блинкова (Россия)
Лукаш Лацко (Словакия) – Бенджамин Бонци (Франция)
Корт №11
Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) – Сорана Кырстя (Румыния) – начало в 13:30 (мск)
Джейсон Каблер (Австралия) – Гвидо Пелья (Аргентина)
Ласло Дьере (Сербия) – Паоло Лоренци (Италия)
Магдалена РыбариковаGetty Images
Корт №14
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Леонардо Майер (Аргентина) – начало в 13:30 (мск)
Кики Бертенс (Нидерланды) – Барбора Штефкова (Чехия)
Ирина Бегу (Румыния) – Кэйти Суон (Великобритания)
Корт №15
Николас Ярри (Чили) – Филипп Крайинович (Сербия) – начало в 13:30 (мск)
Виктория Кужмова (Словакия) – Ребекка Петерсон (Швеция)
Стив Джонсон (США) – Рубен Бемельманс (Бельгия)
Корт №16
Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) – Евгений Донской (Россия) – начало в 13:30 (мск)
Ричардас Беранкис (Литва) – Маккензи Макдональд (США)
Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – Кристина Младенович (Франция)
Арина Соболенко (Белоруссия) – Михаэла Бузарнеску (Румыния)
Корт №17
Чжэн Шуай (Китай) – Андреа Петкович (Германия) – начало в 13:30 (мск)
Иво Карлович (Хорватия) – Михаил Южный (Россия)
Адриан Маннарино (Франция) – Кристиан Гарин (Чили)
Катерина Бондаренко (Украина) – Люси Шафаржова (Чехия)
Мужская и женская сетки Уимблдона