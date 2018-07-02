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Матчи Роджера Федерера, Серены Уильямс, Элины Свитолиной и другие игры первого дня Уимблдона

Матчи Федерера, Серены, Свитолиной и другие игры первого дня Уимблдона
Eurosport

1 час назад

Главный травяной турнир года готов стартовать.

Центральный корт

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Душан Лайович (Сербия) – начало в 15:00 (мск)

Варвара Лепченко (США) – Каролин Возняцки (Дания, 2)

Стэн Вавринка (Швейцария) – Григор Димитров (Испания, 6)

Роджер Федерер

Роджер ФедерерGetty Images

Корт №1

Донна Векич (Хорватия) – Слоан Стивенс (США, 4) – начало в 15:00 (мск)

Лиам Броади (Великобритания) – Милош Раонич (Канада, 13)

Аранта Рус (Нидерланды) – Серена Уильямс (США, 25)

Корт №2

Марин Чилич (Хорватия, 3) – Йосихито Нисиока (Япония) – начало в 13:30 (мск)

Йоханна Ларссон (Швеция) – Винус Уильямс (США, 9)

Гаэль Монфис (Франция) – Ришар Гаске (Франция, 23)

Элина Свитолина (Украина, 5) – Татьяна Мария (Германия)

Корт №3

Сэм Куэрри (США, 11) – Джордан Томпсон (Австралия) – начало в 13:30 (мск)

Айла Томлянович (Австралия) – Мэдисон Киз (США, 10)

Джон Изнер (США, 9) – Янник Маден (Германия)

Коко Вандевеге (США, 16) – Катерина Синякова (Чехия)

Корт №12

Каролина Плишкова (Чехия, 7) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – начало в 13:30 (мск)

Даниил Медведев (Россия) – Борна Чорич (Хорватия, 16)

Норберт Гомбош (Словакия) – Кевин Андерсон (ЮАР, 8)

Светлана Кузнецова (Россия) Барбора Стрыцова (Чехия, 23)

Светлана Кузнецова

Светлана КузнецоваGetty Images

Корт №18

Люка Пуй (Франция, 17) – Денис Кудла (США) – начало в 13:30 (мск)

Екатерина Александрова (Россия) Виктория Азаренко (Белоруссия)

Стефанос Циципас (Греция, 31) – Грегур Баррер (Франция)

Юлия Гёргес (Германия, 13) – Моника Пюиг (Пуэрто-Рико)

Корт №4

Евгения Родина (Россия) – Антония Лоттнер (Германия) – начало в 13:30 (мск)

Гильермо Гарсия (Испания) – Гастао Элиаш (Португалия)

Малек Жазири (Тунис) – Джаред Дональдсон (США)

Тереза Смиткова (Чехия) – Виктория Томова (Болгария)

Корт №5

Питер Полански (Канада) – Деннис Новак (Австрия) – начало в 13:30 (мск)

Луксика Кумкхум (Тайланд) – Бернарда Пера (США)

Джон-Патрик Смит (Австралия) – Андреас Сеппи (Италия)

Леся Цуренко (Украина) – Тимеа Бабош (Венгрия)

Корт №6

Александра Дулгеру (Румыния) – Кристина Плишкова (Чехия) – начало в 13:30 (мск)

Петра Мартич (Хорватия) – Екатерина Макарова (Россия)

Джон Миллман (Австралия) – Стефано Травалья (Италия)

Вера Лапко (Белоруссия) Кристина Макхэйл (США)

Екатерина Макарова

Екатерина МакароваGetty Images

Корт №7

Жиль Мюллер (Люксембург) – Майкл Ммо (США) – начало в 13:30 (мск)

Александра Крунич (Сербия) – Мэдисон Бренгл (США)

Райан Харрисон (США) – Роберто Карбаллес (Испания)

Виктория Голубиц (Швейцария) – Онс Жабер (Тунис)

Корт №8

Мона Бартель (Германия) – Янина Викмайер (Бельгия) – начало в 13:30 (мск)

Камила Джорджи (Италия) – Анастасия Севастова (Латвия)

Юки Бхамбри (Индия) – Томас Фаббиано (Италия)

Раду Албот (Молдова) – Пабло Каррено (Испания, 20)

Корт №10

Сергей Стаховский (Украина) – Жоау Соуза (Португалия) – начало в 13:30 (мск)

Яфань Ван (Китай) – Анастасия Блинкова (Россия)

Лукаш Лацко (Словакия) – Бенджамин Бонци (Франция)

Корт №11

Магдалена Рыбарикова (Словакия, 19) – Сорана Кырстя (Румыния) – начало в 13:30 (мск)

Джейсон Каблер (Австралия) – Гвидо Пелья (Аргентина)

Ласло Дьере (Сербия) – Паоло Лоренци (Италия)

Магдалена Рыбарикова

Магдалена РыбариковаGetty Images

Корт №14

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Леонардо Майер (Аргентина) – начало в 13:30 (мск)

Кики Бертенс (Нидерланды) – Барбора Штефкова (Чехия)

Ирина Бегу (Румыния) – Кэйти Суон (Великобритания)

Корт №15

Николас Ярри (Чили) – Филипп Крайинович (Сербия) – начало в 13:30 (мск)

Виктория Кужмова (Словакия) – Ребекка Петерсон (Швеция)

Стив Джонсон (США) – Рубен Бемельманс (Бельгия)

Корт №16

Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) – Евгений Донской (Россия) – начало в 13:30 (мск)

Ричардас Беранкис (Литва) – Маккензи Макдональд (США)

Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – Кристина Младенович (Франция)

Арина Соболенко (Белоруссия) – Михаэла Бузарнеску (Румыния)

Корт №17

Чжэн Шуай (Китай) – Андреа Петкович (Германия) – начало в 13:30 (мск)

Иво Карлович (Хорватия) – Михаил Южный (Россия)

Адриан Маннарино (Франция) – Кристиан Гарин (Чили)

Катерина Бондаренко (Украина) Люси Шафаржова (Чехия)

Мужская и женская сетки Уимблдона

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