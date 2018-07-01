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Энди Маррей снялся с Уимблдона

Маррей снялся с Уимблдона
Eurosport

9 мин. назад

Британец пока не готов к пятисетовым матчам.

За день до старта Уимблдона-2018 двукратный чемпион лондонского мэйджора Энди Маррей отказался от выступления на турнире.

«С тяжелым сердцем я объявляю, что снимаюсь с Уимблдона. Я добился значительного прогресса в тренировках и игре за последние десять дней, но после длительного обсуждения с командой я пришел к выводу, что мне слишком рано играть пятисетовые матчи.

Завтра я начну тренироваться на харде и продолжу восстановление к старту US Open», – объявил Энди.

  • После Уимблдона-2017 Энди пропустил больше 11 месяцев из-за проблем с бедром.
  • На момент перерыва в выступлениях Маррей занимал первое место в мировом рейтинге.

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