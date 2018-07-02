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Марин Чилич легко переиграл Йосихито Нисиоку на старте «Уимблдона»

Чилич легко переиграл Нисиоку на старте «Уимблдона»
Eurosport

1 час назад

Потребовалось меньше двух часов.

Хорватский теннисисит Марин Чилич обыграл в первом круге «Уимблдона» японца Йосихито Нисиоку со счетом 6:1, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Чилич сделал 21 эйс (Нисиока – ни одного) и взял 4 подачи соперника из 13 брейк-поинтов (у японца 0 из 5).

  • Следующим соперником Чилича станет победитель пары Джейсон Каблер – Гвидо Пелья.
  • Марин – третья ракетка турнира, в прошлом году он дошел до финала, где уступил Рождеру Федереру.

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