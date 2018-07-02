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Марин Чилич легко переиграл Йосихито Нисиоку на старте «Уимблдона»
Потребовалось меньше двух часов.
Хорватский теннисисит Марин Чилич обыграл в первом круге «Уимблдона» японца Йосихито Нисиоку со счетом 6:1, 6:4, 6:4.
Матч продолжался 1 час 45 минут. Чилич сделал 21 эйс (Нисиока – ни одного) и взял 4 подачи соперника из 13 брейк-поинтов (у японца 0 из 5).
- Следующим соперником Чилича станет победитель пары Джейсон Каблер – Гвидо Пелья.
- Марин – третья ракетка турнира, в прошлом году он дошел до финала, где уступил Рождеру Федереру.
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