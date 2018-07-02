Евгения Родина обыграла Антонию Лоттнер и вышла во второй круг

Российская теннисистка Евгения Родина успешно стартовала на «Уимблдоне», обыграв немку Антонию Лоттнер со счетом 3:6, 7:5, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. Родина взяла меньше активно выигранных мячей (20 против 43), но и меньше ошибалась (20 невынужденных против 39) и, главное, в третьем сете подавала первую подачу с процентом 91 (в среднем за матч – 71%).

Во втором круге Евгения сыграет с Сораной Кирстя из Румынии.

Родина занимает 120 строчку в рейтинге WTA.

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