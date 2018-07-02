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Роджер Федерер взял 3 сета у Лайовича и вышел во второй круг

Федерер вышел во второй круг
Eurosport

56 мин. назадОбновлено 55 мин. назад

Роджер уложился в полтора часа.

Первый сеяный на Уимблдоне швейцарец Роджер Федерер одержал победу над сербом Душаном Лайовичем – 6:1, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 19 минут. На счету Роджера 8 эйсов, 22 выигранных розыгрыша у сетки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Лайович ни разу не подал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта – у серба их попросту не было.

  • В следующем круге Федерер встретится с победителем пары Лукаш Лацко – Бенджамин Бонци.
  • Федерер занимает вторую строчку в рейтинге ATP.

Роджер Федерер – Душан Лайович – 6:1, 6:3, 6:4

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