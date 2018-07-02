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Посеянная под четвертым номером Стивенс вылетела в первом круге
Донна Векич разобралась с перспективной американкой.
Хорватка Донна Векич одержала победу над Слоан Стивенс в первом круге Уимблдона со счетом 6:1, 6:3.
Матч продолжался 1 час 11 минут. За такой непродолжительный срок Донна успела 9 раз допустить двойную ошибку, выиграть 5 мячей у сетки из 6 и сделать 6 из 17 брейков.
У Слоан статистика скромнее: процент выигранных брейк-пойнтов у нее выше (2 из 3, 67% против 35% у Векич), но американка выиграла на 15 розыгрышей меньше и покинула турнир.
- Во втором круге Векич встретится с победителем пары Виктория Кужмова – Ребекка Питерсон.
- Векич занимает 55-ю строчку в рейтинге WTA, Стивенс – четвертую.
Донна Векич – Слоан Стивенс – 6:1, 6:3
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