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Евгений Донской вылетел в первом круге Уимблдона

Донской вылетел в первом круге
Eurosport

1 час назад

Филипп Кольшрайбер не дрогнул и победил.

Российский теннисист Евгений Донской уступил немцу Филиппу Кольшрайберу в первом раунде Уимблдона – 2:6, 4:6, 5:7.

Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Донской выполнил 6 подач навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из трех. На счету Кольшрайбера – 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.

  • Во втором раунде Кольшрайбер сыграет с Жилем Мюллером из Люксембурга.
  • Донской занимает 83-е место в рейтинге ATP, Кольшрайбер – 27-е.

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