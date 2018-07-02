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Евгений Донской вылетел в первом круге Уимблдона
Филипп Кольшрайбер не дрогнул и победил.
Российский теннисист Евгений Донской уступил немцу Филиппу Кольшрайберу в первом раунде Уимблдона – 2:6, 4:6, 5:7.
Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Донской выполнил 6 подач навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из трех. На счету Кольшрайбера – 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.
- Во втором раунде Кольшрайбер сыграет с Жилем Мюллером из Люксембурга.
- Донской занимает 83-е место в рейтинге ATP, Кольшрайбер – 27-е.
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