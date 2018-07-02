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Екатерина Макарова обыграла Петру Мартич и прошла во второй круг Уимблдона
Далее – встреча с Каролин Возняцки.
Российская теннисистка Екатерина Макарова выиграла у представительницы Хорватии Петры Мартич в первом раунде Уимблдона – 7:6, 2:6, 6:3.
Матч продолжался 2 часа 12 минут. Макарова выполнила 2 подачи навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Мартич – 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
- Во втором раунде Макарова сыграет со вторым номером посева – датчанкой Каролин Возняцки.
- Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.
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