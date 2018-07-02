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Виктория Азаренко обыграла Екатерину Александрову и вышла во второй круг Уимблдона

Азаренко обыграла Александрову
Eurosport

53 мин. назад

Теперь у белоруски – Каролина Плишкова.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила представительницу России Екатерину Александрову в первом раунде Уимблдона – 7:6(4), 6:3.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Азаренко выполнила 3 подачи навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Александровой – 7 эйсов, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

  • Во втором раунде Азаренко сыграет с чешкой Каролиной Плишковой.
  • Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.

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