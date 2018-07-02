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Даниил Медведев в трех сетах расправился с Борной Чоричем в первом круге Уимблдона
Небольшая сенсация со знаком плюс.
Российский теннисист Даниил Медведев победил представителя Хорватии Борну Чорича в первом раунде Уимблдона – 7:6(6), 6:2, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 2 минуты. Медведев выполнил 8 подач навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Чорича – 6 эйсов, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 4.
- Во втором раунде Медведев сыграет с испанцем Гильермо Гарсией.
- Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.
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