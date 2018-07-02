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36 эйсов Иво Карловича преградили Михаилу Южному путь во второй круг Уимблдона
Самый возрастной матч на «Большом шлеме» за 40 лет.
Российский теннисист Михаил Южный проиграл представителю Хорватии Иво Карловичу в первом раунде Уимблдона – 6:4, 5:7, 6:7(7), 3:6.
Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Южный выполнил 5 подач навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 8. На счету Карловича – 36 эйсов, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
- Матч Карлович – Южный стал самым возрастным на турнирах «Большого шлема» за 40 лет. Средний возраст теннисистов – 37 лет и 8 месяцев.
- В следующем раунде Карлович сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
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