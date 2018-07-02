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Серена Уильямс обыграла Аранту Рус и прошла во второй круг Уимблдона

Серена обыграла Рус и прошла во второй круг
Eurosport

41 мин. назад

Американка лихо справилась с задачей.

Американская теннисистка Серена Уильямс победила представительницу Голландии Аранту Рус в первом раунде Уимблдона – 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 19 минут. Серена выполнила 5 подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Рус – 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

  • Во втором раунде Серена сыграет с румынкой Александрой Дулгеру.
  • Серена была посеяна на Уимблдоне под 25-м номером, несмотря на 183-е место в рейтинге WTA.
  • Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.

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