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Стэн Вавринка выкинул Григора Димитрова с Уимблдона

Вавринка выкинул Димитрова из турнира
Eurosport

1 час назад

Первый игровой день – и уже сенсация.

Болгарин Григор Димитров уступил представителю Швейцарии Стэну Вавринке в первом раунде Уимблдона – 6:1, 6:7(3), 6:7(5), 4:6.

Матч продолжался 2 часа 53 минуты. Димитров выполнил 12 подач навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 14. На счету Вавринки – 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

  • Димитров занимает шестое место в рейтинге ATP, Вавринка – 224-е.
  • В следующем раунде Вавринка сыграет с итальянцем Томасом Фаббиано.

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