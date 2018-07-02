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Светлана Кузнецова проиграла Барборе Стрыцовой в первом раунде и покинула Уимблдон
Следующая игра у чешки с Лесей Цуренко.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила чешке Барборе Стрыцовой в первом раунде Уимблдона – 6:7(6), 5:7.
Матч продолжался 2 часа и одну минуту. Кузнецова выполнила 2 подачи навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Стрыцовой – 1 эйс, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
- В следующем раунде Стрыцова сыграет с представительницей Украины Лесей Цуренко.
- Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.
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