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Элина Свитолина сенсационно вылетела в первом круге Уимблдона
Надежда Украины снова мимо титула на мэйджоре.
Украинка Элина Свитолина уступила представительнице Германии Татьяне Марии – 6:7(3), 6:4, 1:6.
Матч продолжался 2 часа 9 минут. Свитолина выполнила одну подачу навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Марии – 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
- Свитолина занимает 5-е место в рейтинге WTA, Мария – 57-е.
- В следующем раунде немка сыграет с француженкой Кристиной Младенович.
- Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.
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