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Элина Свитолина сенсационно вылетела в первом круге Уимблдона

Свитолина сенсационно вылетела в первом круге
Eurosport

1 час назад

Надежда Украины снова мимо титула на мэйджоре.

Украинка Элина Свитолина уступила представительнице Германии Татьяне Марии – 6:7(3), 6:4, 1:6.

Матч продолжался 2 часа 9 минут. Свитолина выполнила одну подачу навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Марии – 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

  • Свитолина занимает 5-е место в рейтинге WTA, Мария – 57-е.
  • В следующем раунде немка сыграет с француженкой Кристиной Младенович.
  • Уимблдон-2018 продлится до 15 июля.

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