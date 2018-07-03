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Хуан Мартин дель Потро растерзал Петера Гожовчика за 2 часа и прошел во второй круг Уимблдона
Гожовчик оказался не соперником аргентинцу.
Хуан Мартин дель Потро переиграл Петера Гожовчика из Германии в первом круге Уимблдона со счетом 6:3, 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час 53 минуты. Дель Потро сделал 22 эйса (против 3 у Гожовчика), взял почти в 2 раза больше активно выигранных мячей (37 против 22) и меньше ошибался (20 невынужденных против 30).
- Соперником Дель Потро по второму кругу станет испанец Фелисиано Лопес, который в стартовом матче на турнире переиграл Федерико Дельбониса.
- Хуан Мартин посеян на турнире под пятым номером.
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